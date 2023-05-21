Застрелил жену из арбалета: на Колыме будут судить мужчину за убийство собственной супруги Фото: СУ СК России по Магаданской области

На Колыме завершилось расследование уголовного дело по факту убийства женщины ее супругом. Как сообщили в СУ СК России по Магаданской области, 36-летний мужчина полностью признал свою вину. Ему вменяют ч. 1 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности».

- В ночь с 12 на 13 февраля 2023 года 36-летний мужчина, находясь в одной из квартир по улице Мира в поселке Усть-Омчуг, поссорившись в ходе совместного употребления алкогольных напитков со своей супругой, навел на нее заряженный стрелой арбалет, который она попыталась отобрать у супруга и в этот момент произошел выстрел, - сообщили в ведомстве.

Стрела попала в шею женщине, от обильной кровопотери она скончалась на месте. В настоящее время следствие собрало все необходимые доказательства, которые объективно подтверждают вину мужчины. По уголовному делу составили обвинительное заключение, теперь виновному грозит до двух лет лишения свободы.

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