Плакал над телом мертвой жены: житель Колымы подозревается в убийстве супруги из арбалета

Колымчанин выстрелил в жену стрелой, ранение пришлось в шею Фото: СУ СКР по Магаданской области

Разрушительная сила алкоголя известна давно, но многим на это наплевать. Вот и супруги из колымского поселка Усть-Омчуг частенько прикладывалась к бутылке. Выпив, пара начинала ссориться из-за мельчайших пустяков. Последняя такая пьянка закончилась убийством.

В ночь с 12 на 13 февраля супруги и их приятель, как обычно, выпивали. Гость то уходил, то засыпал и в финале застолья особого участия не принимал. Поэтому даже он не может сказать, из-за чего начали ругаться 36-летний муж и 41-летняя жена.

Конфликт возник буквально из ничего, и конкретная причина ругани пока неизвестна. Мужчина заявил супруге: «Сейчас я тебя завалю», вышел и вернулся с арбалетом. Колымчанин выстрелил в жену стрелой, ранение пришлось в шею. От кровопотери женщина скончалась на месте.

Подозреваемый задержан Фото: СУ СК России по Магаданской области

- Когда он понял, что сотворил непоправимое, начал плакать над телом и пытался вытащить стрелу, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах региона.

Муж позвал приятеля, и уже вместе они вызвали полицию. Уголовное дело заведено по статье «Убийство». Из квартиры также изъято пневматическое ружье. Откуда оружие у подозреваемого - предстоит выяснить следствию.

- Проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, допрашиваются свидетели. Злоумышленник задержан, следствием решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Мужчине грозит от шести до 15 лет колонии.

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