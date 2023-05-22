Последний звонок для выпускников 11 классов пройдет 23 мая
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Накануне в мэрии города прошло аппаратное совещание, во время которого сказали, когда в школах Хабаровска пройдет последний звонок для 9 и 11 классов. В администрации установили единую дату проведения торжественных мероприятий:
- последний звонок 22 мая пройдет девятиклассников;
- для 11-х классов последний звонок состоится 23 мая.
Руководство школ установит время проведения линейки индивидуально.
Также стало известно, когда состоится выпускной у старшеклассников. Его проведут после всех экзаменов 23 июня. Расписание ЕГЭ в Хабаровске в 2023 году было опубликовано ранее. Последним школьники сдадут экзамен по информатике 20 июня.
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