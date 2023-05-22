120 тысяч школьников отдохнут в лагерях Хабаровского края в 2023 году Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в заседании президиума регионального правительства, на котором обсудили вопрос летней оздоровительной кампании для детей. В 2023 году отправиться в лагеря смогут больше 80 процентов школьников. Это около 120 тысяч детей.

С 2023 года в крае начнут работу еще семь лагерей. Всего в регионе создано 422 организации, которые обеспечивают летний досуг для ребят. Все они откроются 1 июня.

Безопасностью детей в лагерях труда и отдыха, загородных центрах и пришкольных площадках займутся главы местного самоуправления, минобрнауки, надзорные и контрольные органы.

Ранее мы писали о том, где можно отдохнуть школьникам из Хабаровского края в 2023 году.

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