Больше 10 тысяч потратил с карты соседки житель Магаданской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Колымы ждет суд за кражу денег с чужой карты. Против 57-летнего мужчины завели уголовное дело, расследование которого уже закончено.

- С утра 15 февраля до вечера 16 февраля 2023 года мужчина, имея доступ к приложению банка 51-летней соседки, осуществил ряд банковских операций, в том числе по переводу денежных средств на свой счет, в общей сумме 10 920 рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Женщина поняла, что ее обокрали, когда при попытке расплатиться в магазине терминал выдал ей сообщение: «Недостаточно средств».

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Ему предъявили обвинение. За преступление магаданец может провести в колонии шесть лет.

Ранее в хабаровском крае мошенники обманули консьержку.

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