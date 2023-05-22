Арт-фестиваль пройдет в Комсомольске-на-Амуре Фото: соцсети фестиваля

Для жителей Комсомольска-на-Амуре проведут необычный арт-фестиваль «Летний Звездопад». Организаторы объединились с Домом молодежи и 1 июня готовы представить интересную программу.

- Фестиваль объединит различные неординарные творческие молодежные направления, такие как театр, косплей, будут фандомные художники и творцы, аниматоры, консольщики и не только, - рассказали организаторы мероприятия.

Например, для художников пройдет карточный СВОП-инвент, где они смогут создать коллекционные карточки со своими персонажами и обменяться ими с другими творцами.

Также здесь ждут косплееров, которые посоревнуются в лучшем образе. До 18 июня принимаются заявки от любителей аниме старше 12 лет. Нужно всего лишь придумать образ, снять выступление и заполнить анкету.

А 4 июня в краевой столице состоится концерт Дианы Анкудиновой. Уже известны цены на билеты.

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