Ведущие инфекционисты страны обследуют сложных пациентов в Хабаровске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровск приехали инфекционисты из Минздрава РФ. До 26 мая они будут принимать пациентов со сложными случаями заболеваний.

- Для оказания организационно-методической поддержки медучреждениям региона с рабочим визитом прибыли руководитель центра эпидемически значимых инфекционных болезней ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизио-пульмонологии и инфекционных заболеваний» Александр Дмитриев и научный сотрудник отдела инфекционной патологии Елена Веселова, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Работать специалисты будут в нескольких больницах четыре дня - с 22 по 26 мая. В их числе краевой «Центр АнтиСПИД», детская краевая клиническая больница имени А. К. Пиотровича, городская клиническая больница №10 имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого и учреждения здравоохранения Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, в Хабаровском крае также пройдет День диагностики меланомы.

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