Следственный комитет проводит проверку после гибели рабочего в Хабаровском крае Фото: прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае 21 мая погиб рабочий одного из геологоразведочных предприятий. С коллегами он ехал на автомобиле, произошла авария, и мужчина не выжил.

Проверку начал региональный следственный комитет.

- Следственными органами СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО инициировано производство процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение требований охраны труда», - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Во время проверки специалисты оценят действия начальства на предмет безопасности во время перевозки работников. Также следователи допросят очевидцев и по результатам примут решение.

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