Рухнул вниз на крутом повороте: мужчина погиб и еще пятеро пострадали в автокатастрофе в Хабаровском крае

«Урал» съехал в кювет, повис на дереве и рухнул вниз Фото: Прокуратура Хабаровского края

Смертельная авария произошла в Хабаровском крае 21 мая на границе районов Тугуро-Чумиканского и имени Полины Осипенко. Машина золотодобывающей компании с высоты рухнула в кювет. Массивный и крепкий «Урал» в одно мгновение превратился в груду смятого металла.

Около 10:00 шесть сотрудников золотодобывающей компании ехали на вахтовке с участка «Трудный», что в Тугуро-Чумиканском районе, на другой объект в район имени Полины Осипенко. Машина заехала на крутой подъем, но водитель не справился с управлением на повороте. «Урал» накренило вбок, колеса потеряли сцепление с дорогой, и грузовик на скорости устремился в глубокий кювет.

Один человек погиб, пятерых на вертолете доставили в больницу Фото: Прокуратура Хабаровского края

- По словам водителя, у машины отказали тормоза. «Урал» занесло в скалистый кювет, где автомобиль повис на ветках деревьев, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В результате аварии 52-летний мужчина скончался на месте. Еще пятеро человек получили травмы разной тяжести. К месту автокатастрофы вылетел вертолет с сотрудниками следственно-оперативной группы и МВД. Он же забрал пострадавших, доставив их в одну из больниц Хабаровска.

- Все пострадавшие - мужчины. У троих - ссадины и ушибы грудной клетки, у 47-летнего - разрыв связок ключицы, а у самого молодого, 21-летнего пострадавшего - перелом плеча со смещением, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

Несмотря на тяжесть травм, угрозы жизни пациентов нет. Врачи уже оказали им первую помощь и назначили лечение. Утром 22 мая четверых мужчин отпустили домой. В стационаре оставили только пострадавшего с травмой плеча.

По факту аварии заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Прокуратура взяла под контроль ход расследования и проводит проверку соблюдения компанией правил перевозки пассажиров.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и своевременно проходить техническое обслуживание автомобилей. Беспечность на дороге может стоить жизни.

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