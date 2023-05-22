Люди подняли машину и вытащили пострадавших: появились детали смертельного ДТП в Хабаровске, где «Приус» влетел в пешеходов

В аварии пострадали 17 и 24-летняя девушки Фото: Скриншот с видео

Жесткое ДТП на Павла Морозова в Хабаровске обрастает новыми подробностями. Напомним, что 21 мая легковущка на скорости влетела в пешеходов на тротуаре. Погиб один человек, еще один - был госпитализирован с травмами.

Авария произошла в 18:45 на перекрестке Павла Морозова - Радищева. Водитель на «Тойота Приус» ехал с улицы 65 лет Победы в сторону переулка Инского. Перекресток 34-летний мужчина, по предварительным данным, решил быстренько проскочить на желтый.

В этот момент налево на улицу Юнгов поворачивала женщина за рулем «Тойоты Таунайс». Летящая иномарка не затормозила, и микроавтобус ударил «Приус» в бок. От удара легковушка «пролетела» еще несколько метров и врезалась в пешеходов, которые стояли на переходе и ждали зеленого сигнала светофора.

Судя по видео с места ДТП, пешеходы оказались под «Приусом». Очевидцы своими силами подняли машину и, видимо, вытащили пострадавших. Ими оказались 17 и 24-летняя девушки. Последняя скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Подросток получил травмы головы, туловища и конечностей, лечится амбулаторно.

- У водителя «Тойоты Приус» стаж вождения с 2008, был трезв, с правами все в порядке. У женщины за рулем микроавтобуса стаж вождения с 2016-го, все документы в норме. Уголовное дело заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщила «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, сотрудник группы пропаганды УГИБДД УМВД России по региону.

Правоохранительные органы продолжают разбираться в обстоятельствах аварии. Процессуальную проверку контролирует прокуратура региона. По ее итогам станет понятно, кому предъявят обвинение. Виновнику аварии грозит до пяти лет колонии.

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