Организаторов нелегального казино осудили в Магадане
Фото: Даниил ОПАРИН
В Магадане суд вынес решение по делу об организации азартных игр. Их проводили в городе семь человек.
- В суде установлено, что в период с ноября 2019 года по февраль 2021 года злоумышленники проводили незаконные азартные игры в Магадане, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Преступление выявили оперативники полиции. Игровое оборудование они изъяли.
Каждый получил условный срок от одного до двух лет – в зависимости от роли в преступной группе и степени участия в ней. Также всем суд назначил штраф на общую сумму 335 тысяч рублей.
Напомним, ранее жительница Магадана отдала мошенникам около двух миллионов рублей. Женщина поверила липовым сотрудникам банка и полиции и взяла несколько кредитов, чтобы защитить собственные счета.
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