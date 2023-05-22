После двух ДТП наказали мэра Хабаровска Фото: Иван МАКЕЕВ

На выходных в Южном округе Хабаровска произошли сразу две аварии. После них прокуратура провела проверку и внесла представление мэру города.

Оба дорожно-транспортных происшествия произошли в воскресенье, 21 мая. Одно из них оказалось смертельным. Оказалось, что в этих местах не было разметки на пешеходных переходах, за что и наказали мэра.

- В связи с гибелью женщины в результате дорожно-транспортного происшествия Следственным комитетом заведено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Его расследования находится на нашем контроле, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Во второй аварии пострадал ребенок. По нему следователи тоже проводят проверку.

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