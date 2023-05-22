Двухлетний ребенок закрыл бабушку на балконе в Магадане Фото: МЧС Магаданской области

На Колыме спасателям пришлось вызволять с балкона запертую пенсионерку. Там ее случайно запер двухлетний внук, а сам ушел играть в комнату. В квартире больше никого не было. Родители вернулись домой с работы и не смогли открыть дверь. Они и вызвали специалистов.

- Сотрудники МЧС поднялись на балкон с помощью трехколенной лестницы, освободили бабушку и открыли дверь в квартиру, впустив родителей, - рассказали в МЧС России по Магаданской области.

К счастью, никто не пострадал. Помощь медиков семье не понадобилась.

Ранее в ЕАО спасатели помогли застрявшей в решетке ондатре. Сначала животному пытался помочь рыбачивший неподалеку мужчина, но у него ничего не вышло, и он позвонил специалистам. Около минуты понадобилось спасателям, чтобы вытащить бедное животное из плена. Им оказалось достаточно просто перекусить решетку.

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