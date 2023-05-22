Мальчик получил ожоги на котельной в ЕАО Фото: прокуратура ЕАО

В Еврейской автономной области прокуратура наказала местное предприятие за то, что в его котельной ожоги получил ребенок. 10-летний мальчик свободно прошел на территорию компании и получил там травмы.

- 4 апреля 2023 года днем мальчик получил ожоги ног, упав на площадку золоудаления на территории котельной № 5 поселка Смидович. Пострадавший проходил стационарное и амбулаторное лечение в ОГБУЗ «Смидовичская районная больница», - рассказали в прокуратуре ЕАО.

На котельную был свободный доступ, это и стало причиной происшествия. Ограждения на территории не было. Поэтому прокуратура потребовала устранить нарушения и выплатить компенсацию ребенку. Суд требование удовлетворил. Компания уже установила забор. Иск о выплатах мальчику пока находится на рассмотрении.

Ранее в Биробиджане по иску прокуратуры компенсацию получила девочка, покусанная бездомной собакой.

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