Мальчик получил ожоги на котельной в ЕАО Фото: прокуратура ЕАО
В Еврейской автономной области прокуратура наказала местное предприятие за то, что в его котельной ожоги получил ребенок. 10-летний мальчик свободно прошел на территорию компании и получил там травмы.
- 4 апреля 2023 года днем мальчик получил ожоги ног, упав на площадку золоудаления на территории котельной № 5 поселка Смидович. Пострадавший проходил стационарное и амбулаторное лечение в ОГБУЗ «Смидовичская районная больница», - рассказали в прокуратуре ЕАО.
На котельную был свободный доступ, это и стало причиной происшествия. Ограждения на территории не было. Поэтому прокуратура потребовала устранить нарушения и выплатить компенсацию ребенку. Суд требование удовлетворил. Компания уже установила забор. Иск о выплатах мальчику пока находится на рассмотрении.
Ранее в Биробиджане по иску прокуратуры компенсацию получила девочка, покусанная бездомной собакой.
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