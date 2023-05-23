Женщину осудят за кражу товара со склада в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

Представители сети магазинов обратились в полицию, когда обнаружили недостачу товара на складе в Краснофлотском районе на сумму почти 50 тысяч рублей. Правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась 35-летняя жительница села Мичуринского.

- С середины апреля по начало мая она выносила продукты и сигареты, которые потом использовала для личного потребления. Раньше женщина не попадала в поле зрения полиции, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На подозреваемую завели уголовное дело по статье «Кража». Ее могут лишить свободы на срок до пяти лет. С женщины взяли подписку о невыезде до конца расследования.

Ранее житель Краснодара лишился сумки с миллионом рублей в Хабаровском крае. Его машину ограбил 63-летний мужчина из Приморья.

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