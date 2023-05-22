Неожиданность на АЗС: житель Краснодара лишился сумки с миллионом рублей в Хабаровском крае

Пострадавшему вернули личные вещи и деньги Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Вяземский район Хабаровского края стал местом встречи двух людей из разных регионов. Но эта история совсем не та, что можно представить в какой-нибудь романтической комедии.

Житель Краснодара обратился в дежурную часть ОМВД России, где рассказал полицейским, что приобрел автомобиль во Владивостоке и направлялся в сторону Хабаровска. По пути он остановился на заправочной станции и отлучился по делам, не закрыв автомобиль. В салоне остался кожаный портфель, в котором находились опечатанные свертки с одним миллионом рублей, банковские карты и мобильный телефон. Когда мужчина вернулся, он не обнаружил своего имущества в машине.

- Мужчина находился проездом в дальневосточных регионах после покупки автомобиля во Владивостоке. Совместная работа инспекторов ГИБДД по Приморскому краю и сотрудников уголовного розыска районного отдела полиции позволила оперативно выйти на подозреваемого, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

В результате следственных действий правоохранители вышли на 63-летнего жителя Уссурийска. Его задержали на улице и доставили в Вяземский район, где он во всем сознался. К слову, для мужчины это не первое преступление имущественного характера. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

По словам фигуранта, он приметил жертву на заправочной станции и проследил за ней. Чтобы автомобиль не привлек внимание, злоумышленник заранее снял государственные регистрационные номера. После того как потерпевший вышел из своего авто, мужчина прихватил портфель и уехал. По дороге он вытащил денежные средства, а сумку и банковские карты выкинул. В Уссурийске вор планировал потратить миллион рублей на собственные нужды.

Сотрудниками полиции заведено уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас задержанный житель Приморья водворен в изолятор временного содержания и ожидает избрания меры пресечения.

Пострадавшему гостю из Краснодарского края вернули украденные вещи, и он отправился дальше.

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