Проезд по улице Джамбула восстановлен в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

«Хабаровские тепловые сети» выполнили ремонт труб, которые проходили под проезжей частью на Джамбула. Специалисты заменили гильзы с метровым диаметром, которые располагались под трамвайными путями на перекрестке с Серышева. Энергетики старались закончить ремонт раньше, поэтому работали даже ночью.

Сейчас улица Джамбула открыта для движения всех видов транспорта. Дорожное покрытие пока временное. Проезжую часть засыпали асфальтовой крошкой. Новый асфальт будет уложен до 30 сентября. А пока ремонт тепломагистрали ТМ-21 продолжается.

Напомним, в Хабаровске также перекрыта часть Тихоокеанской от улицы Профессора Даниловского до Бондаря. Восстановить движение на этом участке планируют 25 мая.

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