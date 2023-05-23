Участники СВО поблагодарили жителей Хабаровского края за новую технику Фото: скриншот из видео

Военнослужащие с Дальнего Востока, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО, поблагодарили жителей Хабаровского края и «Народный Фронт» за поддержку. Бойцы получили новую технику, которую удалось закупить в рамках акции «Автопоезд».

- Местные жители, коллективы организаций и предприятий края передали военнослужащим квадроциклы и автомобили высокой проходимости, - уточнили в ОНФ по Хабаровскому краю.

Сбор средств для помощи бойцам продолжается. Каждый житель региона может присоединиться к акции и внести вклад в общую победу.

Ранее 71-летняя Наталья Пасика, доброволец из Хабаровска, призвала жителей активнее помогать участникам СВО. Она рассказала, чего на самом деле не хватает защитникам.

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