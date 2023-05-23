Письмо с отпечатком ножки новорожденного сына получил участник СВО из Магаданской области Фото: Voenkor49
Жителю Колымы, участвующему в спецоперации, пришла приятная весточка из дома. Мужчина недавно стал отцом, и в письме, помимо рассказов семьи, был отпечаток ножки новорожденного сына.
Фотографию прислала волонтер Юлия Домрина, которая работает на доставке посылок со склада Магаданской области в ДНР в рамках акции «Чтобы ты победил».
- Малыш только родился, и папа уехал воевать. И вот письмо из дома с отпечатком ножки - привет от сыночки папе, - рассказала Юлия Домрина.
Отмечается, что письмо солдата очень порадовало.
Ранее в школе Хабаровска открыли «Парту Героя» в честь Ивана Терского. Он учился в «Первых шагах» в начальных классах. Иван - участник спецоперации, он погиб в окопе от осколка мины, влетевшей в дерево, год назад.
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