Письмо с отпечатком ножки новорожденного сына получил участник СВО из Магаданской области Фото: Voenkor49

Жителю Колымы, участвующему в спецоперации, пришла приятная весточка из дома. Мужчина недавно стал отцом, и в письме, помимо рассказов семьи, был отпечаток ножки новорожденного сына.

Фотографию прислала волонтер Юлия Домрина, которая работает на доставке посылок со склада Магаданской области в ДНР в рамках акции «Чтобы ты победил».

- Малыш только родился, и папа уехал воевать. И вот письмо из дома с отпечатком ножки - привет от сыночки папе, - рассказала Юлия Домрина.

Отмечается, что письмо солдата очень порадовало.

Ранее в школе Хабаровска открыли «Парту Героя» в честь Ивана Терского. Он учился в «Первых шагах» в начальных классах. Иван - участник спецоперации, он погиб в окопе от осколка мины, влетевшей в дерево, год назад.

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