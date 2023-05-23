«Жигули» сгорели в Магаданской области Фото: МЧС Магаданской области

В Сусумане днем 22 мая сгорел автомобиль. Дым от горящей машины увидели спасатели пожарной части №4 и отправились на место на разведку.

- В районе Совхоза был обнаружен горящий автомобиль «Жигули» ВАЗ-2106. Пожарные незамедлительно приступили к тушению, в скором времени возгорание было локализовано и ликвидировано полностью, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

В итоге салон поврежден полностью. Общая площадь пожара – полтора квадратных метра. Вероятно, он случился из-за поджога или неосторожного обращения с огнем.

Специалисты просят соблюдать правила пожарной безопасности. В случае ЧС нужно звонить на номер 112, для вызова специалистов – на 101. Обязательно расскажите диспетчеру о причине и обстоятельствах пожара, если они вам известны.

Напомним, в ЕАО с 19 мая отменили особый противопожарный режим. Распоряжение подписал губернатор.

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