Расписание движения пригородных электричек изменится в Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края

В Хабаровском крае изменится расписание пригородных электричек. Об этом сообщает министерство транспорта региона. Иначе ездить поезда будут в июне.

Изменения будут действовать не весь месяц, а только в некоторые даты: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 июня. Так, электричка №6801 «Вяземская – Хабаровск-1» будет отправляться раньше действующего расписания на 40 минут, поезд №6807 «Хор – Хабаровск-1» - раньше на 35 минут. На один час раньше уедут маршруты №6804 «Хабаровск-1 – Хор» и № 6803 «Хор – Хабаровск-1». На один час и 11 минут раньше отправится поезд №6808 «Хабаровск-1 – Хор».

Новое расписание опубликовано на сайте сайте компании-перевозчика АО «Экспресс Приморья» или в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам».

Напомним, в Хабаровске ограничат движение электросамокатов. Запрет будет действовать несколько дней - с 24 по 28 мая, и связан с праздниками.

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