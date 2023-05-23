Спасатели сняли кота с дерева при помощи веревки в Биробиджане Фото: МЧС ЕАО

Коту спасли жизнь сотрудники МЧС в Биробиджане. Любитель высот залез на самую макушку дерева, но слезть не смог. Снимать его пришлось необычным способом.

Спасатели вооружились веревкой, обвязали ее вокруг ствола и притянули вершину с питомцем к себе. Пока шла операция, животное сильно кричало от страха. Сколько времени оно там провело, неизвестно.

- Конечно, если бы этот прием выполняли дилетанты, то животное могло бы повторить подвиг Юрия Гагарина, - сказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Но веревка оказалась в руках профессионалов, поэтому ничего незапланированного не произошло. Кота спасли и передали благодарной хозяйке.

Ранее в Биробиджане спасли ондатру. Водное животное застряло в решетке в заливе. Его заметил рыбак и попытался помочь сам, но у него ничего не вышло.

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