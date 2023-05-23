СМИ: Вертолет Ми-8 Хабаровского центра МЧС совершил аварийную посадку в Магадане Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магадане произошла аварийная посадка вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Об этом сообщили федеральные и местные СМИ, сославшись на источник. Однако «КП» - Хабаровск» информацию об аварии опровергли.

- Происшествий нет. Борт сел штатно. Выполнялся плановый учебный полет, - сообщили редакции в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщалось, что пилот обнаружил задымление в кабине. Однако пока информация не подтвердилась.

Напомним, 11 апреля 2018 года в Хабаровске произошла авиакатастрофа с вертолетом Ми-8. Тогда погибли шесть человек. Как позже стало известно, вертолет влетел в антенную вышку.

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