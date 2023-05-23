Потолок обрушился в доме в Хабаровском крае Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

День жителей двухэтажного дома №10 по улице Пионерской в Тополево закончился неоднозначно. На них частично обрушился потолок. Кадры разлетелись по Сети. Проверку начала районная прокуратура.

- Прокуратура Хабаровского района проводит проверку на основании размещенных в сети Интернет информации и видеоматериала о частичном обрушении потолочной конструкции в двухэтажном доме по улице Пионерская, 10 в селе Тополево, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Сотрудники ведомства оценят работу управляющей компании и при необходимости примут меры.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, в Хабаровске начался окончательный этап гидравлических испытаний. Специалисты проверят на прочность и плотность сети зоны ХТЭЦ-3 краевой столицы. Без горячей воды жители некоторых улиц города останутся на несколько дней - до 26 мая.

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