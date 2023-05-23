Угнал и сжег чужой автомобиль житель Биробиджана Фото: МВД ЕАО

В полицию Биробиджана обратился 64-летний мужчина. Он рассказал, что вышел утром на парковку своего дома по Парковой улице и не нашел автомобиля.

На место выехали оперативники. Выяснилось, что «УАЗ» угнали ночью. Его стоимость составляла 450 тысяч рублей.

По подозрению в краже задержали 20-летнего парня. Молодой человек признался в содеянном.

- Однако похищенное изъять не удалось. Пытаясь избавиться от следов преступления, злоумышленник сжег похищенную машину, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Заведено уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, таксист из Хабаровска вступил в преступную группировку, чтобы нелегально подзаработать. В итоге 24-летнему мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Группировка продавала наркотики в интернете. Молодой человек занял в ней должность курьера, но его задержали полицейские.

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