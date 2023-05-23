Опасных насекомых пытались вывезти с древесиной в Китай из Хабаровска Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

Специалисты лаборатории Россельхознадзора Хабаровского края нашли личинки усача-скрипуна в крепежных материалах, которые хотели отправить в Китай.

- При проведении обязательного осмотра партии крепежных материалов перед оправкой в Китай специалистами были выявлены карантинные для КНР объекты - личинки усача-скрипуна, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Объем проверенного материала – два кубических метра. Личинки были в жизнеспособном состоянии и смогли бы размножаться. Так что отправлять их заграницу не стали.

Также специалисты составили заключение о карантинном состоянии продукции.

Напомним, в апреле специалисты нашли личинки малого елового усача. Они находились в крепежных материалах, которые планировалось также отправить в Китай. В этом случае древесину отправили заграницу, так как личинки были в нежизнеспособном состоянии.

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