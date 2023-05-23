Житель Хабаровска обокрал владельцев усадьбы через три дня после освобождения Фото: УМВД Хабаровского края

Житель Индустриального района Хабаровска недавно освободился из колонии. Только там он для себя не сделал никаких выводов и снова пошел на преступление. На свободе мужчина провел три дня.

- В поисках денег он приехал в пригородное село Ильинка и проник в частный дом, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Хабаровчанин здорово нажился: присвоил себе украшения, небольшой бриллиант и накопления хозяев усадьбы. Все это стоило примерно 567 тысяч рублей.

Похищенное мужчина продал. На вырученные деньги решил отметить удачный улов и устроил для приятелей застолье.

Ранее в Хабаровском крае жертвой вора стала жительница района имени Лазо. С мужчиной она познакомилась в интернете, привела его в гости, где он ее и обокрал, пока новая приятельница спала.

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