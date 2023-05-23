Дальневосточный симфонический оркестр приедет на гастроли в Комсомольск-на-Амуре Фото: Иван МАКЕЕВ

В Комсомольске-на-Амуре пройдет выступление Дальневосточного симфонического оркестра. Артисты покажут свою программу 15 и 16 июня.

В 12 часов 15 июня в Драмтеатре юные зрители и их родители смогут послушать музыкальную сказку по мотивам повести Памелы Трэверс «Мэри Поппинс». А в 18:30 в этот же день состоится концерт. Зрителей ждет программа «Популярная классика и музыка кино», дирижер - Антон Шниткин. Прозвучат как классические, так и современные произведения.

- В программе прозвучит музыка русских и зарубежных композиторов, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Программа о классике и музыке из кино повторится 16 июня в 14 часов. На этот раз артисты выступят в педагогическом университете.

Напомним, в Хабаровске 27 мая пройдут «Игры орков». На них соберутся самые сильные люди со всего Дальнего Востока.

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