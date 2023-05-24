ТОР «Патриотическая» объединит предприятия ОПК в Хабаровском крае Фото: КРДВ

В Хабаровском крае создают новую территорию опережающего развития (ТОР) под названием «Патриотическая». Она объединит предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

- Мы стараемся поддерживать предприятия, которые укрепляют нашу страну, которые создают продукцию, употребляющуюся на Специальной военной операции. Для таких предприятий предусмотрен достаточно широкий набор льгот. Поэтому разработана новая оболочка – территория опережающего развития «Патриотическая», - сказал Юрий Трутнев, полпред президента РФ в ДФО.

Резиденты ТОР «Патриотическая», выпускающие продукцию двойного и военного назначения, смогут пользоваться налоговыми льготами, инфраструктурной и административной поддержкой. Им также будут доступны кредиты по ставке один процент, субсидирование перевозок до Ростова и лизинговых платежей.

ТОР «Патриотическая» создают по инициативе минвостокразвития России при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Ранее стало известно, что ТОР «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск» объединят и расширят под новый проект, чтобы увеличить эффективность преференциального режима.

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