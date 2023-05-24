Отец по принуждению: мужчина заплатил алименты на ребенка ради машины в ЕАО

Мужчина выплатил алименты под угрозой конфискации автомобиля в ЕАО Фото: ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Молодой человек из Октябрьского района ЕАО долгое время отказывался платить алименты на содержание ребенка. Долг увеличивался, из-за чего матери пришлось обратиться за помощью к закону. Дело рассмотрели и передали на исполнение судебным приставам.

Сотрудники узнали, что в собственности у должника есть машина. Было решено наложить арест на авто. Чтобы снять его, мужчине пришлось оплатить весь долг – 42 тысячи рублей.

Ранее приставы заставили управляйку из Хабаровска мыть полы в подъезде дома, где уборка не проводилась больше полугода. Кроме того, одному из жильцов компания выплатила компенсацию за моральный вред.

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