Хабаровчанин Петр Дубров получил Золотую Звезду Героя России

Владимир Путин вручил Золотую Звезду Героя России космонавту Петру Дуброву Фото: скриншот из видео

В Кремле прошла торжественная церемония награждения хабаровчанина Петра Дуброва. Космонавт, ставший накануне почетным гражданином города, получил Золотую Звезду Героя России, которую ему лично вручил президент РФ Владимир Путин.

Петр Дубров был награжден за мужество и героизм, проявленные во время долгого полета на МКС. Ему также было присвоено почетное звание Летчик-космонавт Российской Федерации.

- Хочется поблагодарить всех, кто помог мне в достижении целей. Мы, космонавты, можем спокойно работать на орбите благодаря помощи огромного количества людей здесь, на Земле. Это и создатели космической техники, и те, кто готовит нас к космическим полетам, кто помогает нам реабилитироваться после. Именно поэтому мы – одна из ведущих космических держав, - сказал Петр Дубров.

Напомним, что за плечами космонавта помимо полетов на МКС есть и множество других достижений. Совсем недавно Петр Дубров принял участие в съемках фильма «Вызов». Это первая в мире картина, снятая в космосе. Она уже вышла в прокат и побила рекорд по сборам в России.

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