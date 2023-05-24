Центральный военный оркестр минобороны РФ выступил в Хабаровске Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В краевой столице проходит 11-й Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». В рамках мероприятия в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре состоялось выступление Центрального военного оркестра министерства обороны РФ.

Участники фестиваля также будут принимать участие в мероприятиях в честь Дня города, которые состоятся в течение недели. Так, 23 мая уже прошел концерт на Комсомольской площади, а 24 числа состоится дефиле военных оркестров. Хабаровчан ждут с 19:30 до 22:00 на площади перед Спасо-Преображенским кафедральным собором.

Также концерты пройдут с 25 по 28 мая на разных локациях Хабаровска. С их расписанием можно ознакомиться по ссылке.

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