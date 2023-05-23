Программу мероприятий ко Дню города озвучили в мэрии Хабаровска Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

В 2023 году День города в Хабаровске пройдет с размахом. Программа мероприятий, посвященных 165-летию краевой столицы, расписана почти на неделю. Десятки ярких событий ждут жителей лучшего города на Дальнем Востоке. Рассказываем, что подготовили для хабаровчан в этом году.

МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ГОРОДА В ХАБАРОВСКЕ 23 МАЯ

День города Хабаровск в 2023 году начнет праздновать уже 23 мая. Во вторник вечером пройдут сразу два концерта:

- с 18:30 до 20:00 на сцене возле универсального краевого спорткомплекса пройдет концерт «Поющая площадь», гостям сыграют участники фестиваля «Амурские волны»;

- с 19:00 до 21:00 в Краевом Академическом музыкальном театре выступят Центральный оркестр Минобороны РФ, а также солисты из Москвы и Хабаровска.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В ХАБАРОВСКЕ НА 24 МАЯ

В среду хабаровчан ждет дефиле военных оркестров. С 19:30 до 22:00 участники фестиваля «Амурские волны» выступят на площади перед Спасо-Преображенским кафедральным собором.

Кроме того, 24 мая в 12:00 состоится празднование юбилея со дня открытия обновленного кинотеатра «Дружба».

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ХАБАРОВСКЕ НА 25 МАЯ

Основные события четверга пройдут на площади перед Спасо-Преображенским кафедральным собором

- с 10:30 до 13:00 состоится концерт для военнослужащих-срочников, для которого выступят участники фестиваля «Амурские волны»;

- с 19:30 до 22:00 зрителей ждет дефиле-представление военных музыкантов.

25 мая также организуют День открытых дверей для студентов в «Центре хранения документов» на Уссурийской, 6.

МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 165-ЛЕТИЯ ХАБАРОВСКА 26 МАЯ

Предпраздничный день будет полон событий, в которых смогут принять участие все желающие. Жителям города предлагают выбрать, куда сходить в Хабаровске 26 мая:

- 10:30 – возложение цветов к стеле пограничников в Сквере пограничной славы на Уссурийском бульваре;

- 11:00 – открытие выставки работ учащихся «Таланты юных – любимому городу» в Городском Дворце культуры;

- 15:00 – награждение победителей конкурса «Почетный гражданин города» и концерт в честь юбилея Хабаровска в «Платинум Арене»;

- 16:30 – концерт в честь 165-летия города на площади ДК «ННК – Хабаровский НПЗ»;

- 17:30 – концерт «Люблю тебя, мой город» в сквере Дома культуры имени Горького;

- 19:30 – 22:00 – дефиле военных оркестров в «Арене Ерофей».

МЕРОПРИЯТИЯ НА ДЕНЬ ГОРОДА В ХАБАРОВСКЕ 27 МАЯ

В субботу краевая столица будет праздновать 165-ю годовщину со дня основания. Для жителей и гостей города подготовили много интересного, чтобы каждый нашел для себя развлечение по душе. Расписание мероприятий на День города в Хабаровске 27 мая:

- в 12:00 начнется празднование юбилея в парке имени Гагарина;

- в 13:00 на сцене нижнего городского пруда состоится концерт «Процветай, мой город»;

- с 13:00 до 18:00 на площади имени Ленина пройдет праздничный концерт с участием коллективов Хабаровска и городов-побратимов;

- в 14:30 участники «Амурских волн» выступят на Муравьева-Амурского;

- с 15:00 до 18:00 на Муравьева-Амурского пройдет арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск»;

- с 18:00 до 22:00 на сцене Комсомольской площади прогремит большой концерт в честь Дня города, на котором выступят известные дальневосточные группы;

- С 19:00 до 21:30 в «Арене Ерофей» представление устроят участники «Амурских волн».

Фото с фестиваля «Счастливый Хабаровск» в 2022 году Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА 28 МАЯ

28 мая в полдень возле краевого цирка на аллее военных музыкантов соберутся участники «Амурских волн» на церемонии полива деревьев. А завершится череда праздничных дней концертами с участием военных оркестров:

- с 12:00 до 13:00 в парке «Динамо»;

- с 16:00 до 17:00 на Муравьева-Амурского;

- с 17:00 до 21:00 на Комсомольской площади.

Напомним, что в День города в Хабаровске изменится схема движения транспорта. Центральные улицы будут перекрыты, а автобусы временно скорректируют маршруты. Подробнее об изменениях «КП» - Хабаровск» писала ранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Схема движения изменится: стало известно, как в Хабаровске будет ходить общественный транспорт в День города

В Хабаровске в День города изменится схема движения общественного транспорта (подробнее)

Белорусский рок или палатки с амулетами: куда сходить в День города в Хабаровске в 2023 году

Стала известна подробная программа мероприятий на День города в Хабаровске в 2023 году (подробнее)