«Ангел-Хранитель» появился на набережной Амурска Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На набережной Амурска 23 мая появилась скульптура «Ангел-Хранитель Добра и Мира». Бронзовая статуя с голубкой в руках высотой 3,5 метра стоит на 11-метровой колонне.

Скульптуру создал заслуженный художник России Петр Стронский. Такие монументы есть в 30 городах страны и мира.

Идея установки принадлежит администрации города. «Ангел-Хранитель» станет новой достопримечательностью, местом для встреч и возникновения традиций.

Сейчас на набережной города создают различные зоны отдыха. Сдать все объекты планируется к юбилею: 19 июня Амурску исполнится 65 лет.

К слову, проекты дизайна скверов Хабаровского края разрабатывают студены. Над ними работают будущие архитекторы, которые получают профессию в ТОГУ. За последние четыре года комфортнее стало в 56 населенных пунктах региона.

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