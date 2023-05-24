Житель Хабаровского края отдал миллион мошенникам, желая заработать Фото: Даниил ОПАРИН

Заработок в интернете не всегда оказывается честным. Так, житель Хабаровского района потерял больше миллиона рублей. Деньги он перевел мошенникам.

Житель Некрасовки установил на смартфон приложение для покупки и продажи ценных бумаг. Вложил туда приличную сумму, а когда захотел вывести доход, понял, что его обманули.

- После нескольких инвестиций мужчина захотел вывести накопленные средства со счета, однако ему это не удалось. Тогда сельчанин понял, что стал жертвой мошенников, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Ущерб превысил миллион рублей. А полиция снова напоминает: не стоит устанавливать незнакомые приложения и верить легкому заработку.

Напомним, прокуратура Магадана требует забрать квартиру у сотрудника ГИБДД, которую он купил в Хабаровске за 7,7 миллиона.

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