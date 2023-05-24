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НовостиПроисшествия24 мая 2023 5:40

Житель Хабаровского края отдал миллион мошенникам, желая заработать

Мужчина планировал покупать акции
Василина ВАСИЛЬЕВА
Житель Хабаровского края отдал миллион мошенникам, желая заработать

Житель Хабаровского края отдал миллион мошенникам, желая заработать

Фото: Даниил ОПАРИН

Заработок в интернете не всегда оказывается честным. Так, житель Хабаровского района потерял больше миллиона рублей. Деньги он перевел мошенникам.

Житель Некрасовки установил на смартфон приложение для покупки и продажи ценных бумаг. Вложил туда приличную сумму, а когда захотел вывести доход, понял, что его обманули.

- После нескольких инвестиций мужчина захотел вывести накопленные средства со счета, однако ему это не удалось. Тогда сельчанин понял, что стал жертвой мошенников, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Ущерб превысил миллион рублей. А полиция снова напоминает: не стоит устанавливать незнакомые приложения и верить легкому заработку.

Напомним, прокуратура Магадана требует забрать квартиру у сотрудника ГИБДД, которую он купил в Хабаровске за 7,7 миллиона.

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