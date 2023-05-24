Группу детей отогнали от реки спасатели в ЕАО Фото: МЧС ЕАО

До официального открытия купального сезона осталась неделя, но некоторые жители Еврейской автономной области хотят искупаться пораньше. В частности, это дети. Так, накануне спасатели во время очередного рейда отогнали группу детей от реки Икура в Найфельде.

- Пренебрегая правилами безопасности и здравым смыслом, один из мальчишек уже купался в холодной воде, - сказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

К родителям детей отправили полицию. Их привлекут к ответственности по статье «Несоблюдение своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В МЧС считают: было бы неплохо, если бы родители почаще разговаривали с детьми о безопасности и приводили конкретные примеры. Это помогло бы избежать трагедий.

К слову, одна из них уже произошла в автономии несколько дней назад. 19 мая на реке Малая Бира утонула 13-летняя девочка. С друзьями она отправилась купаться и прыгать в ледяную воду с моста.

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