Бал, музыка оркестра и встреча с артистами: хабаровчан приглашают на «Ночь в Доме офицеров»

«Ночь в Доме офицеров» пройдет в Хабаровске 27 мая Фото: sc.mil.ru

Атмосферная и незабываемая «Ночь в Доме офицеров» ждет хабаровчан 27 мая. Перед гостями выступит оркестр Восточного военного округа, пройдут встречи с артистами и бал генерал-губернатора А. Н. Корфа. Программу дополнят выставки, экскурсии и мастер-классы. А в завершение для посетителей устроят театрализованный концерт.

Начнется «Ночь в Доме офицеров» 27 мая в 18:00. Программа рассчитана на четыре часа. Стоимость билета символическая - 100 рублей. Гостей ждут по адресу: Шевченко, 16. Справочную информацию можно узнать по номеру 39-79-60.

Напомним, 27 мая хабаровчане будут праздновать День города. Для жителей подготовили много мероприятий в разных уголках краевой столицы. Праздничную программу можно посмотреть по ссылке.

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