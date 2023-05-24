Ярмарки выходного дня снова работают в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Жители и гости Хабаровска снова могут посетить ярмарки выходного дня. Они возобновляют работу на двух площадках.

- Это торговый центр «ЭкоДом» на улице Ленинградской, 28/2 и прилегающая к арене «Ерофей» территория на улице Павла Леонтьевича Морозова, 83, - рассказали в отделе пищевой промышленности и продовольственных ресурсов.

Посетить их можно в субботу и воскресенье. На ярмарках представлена продукция местных производителей, фермеров, садоводов и огородников. Со свежими овощами, ягодами и мясом приедут сельскохозяйственные и перерабатывающие компании Хабаровска и муниципалитетов Хабаровского края.

Ярмарки выходного дня стартовали в Хабаровске 29 апреля. Заявки на участие подали больше 50 фермеров. А чтобы гостям мероприятий было не скучно, для них запустили тематические программы, которые проходили каждую неделю. Это, к примеру, «День мороженого» или «День яйца».

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