Стало известно состояние пострадавших в аварии на улице Суворова в Хабаровске Фото: @dps_hab Фото: Социальные сети

24 мая примерно в 12:40 произошла большая авария на перекрестке Суворова и Сунгарийской. Дорогу не поделили «Мазда-Титан» и «Тойота-Сиента». После столкновения обе машины вынесло на обочину. Очевидцы кинулись на помощь пострадавшим. Один из случайных прохожих снял видео, на кадрах которого видно, что пассажиры и водитель легковушки получили травмы.

- В результате аварии пострадали четыре человека. Троих с черепно-мозговыми травмами направили во вторую краевую больницу, - рассказал Анатолий Шеленок, главврач скорой помощи.

Жизни людей ничего не угрожает. Подробности аварии пока не разглашаются. Сотрудники ГИБДД проводят расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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