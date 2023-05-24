В центре Хабаровска устраняют последствия обрушения дороги из-за порыва сетей Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

В Хабаровске на улице Гайдара, 14 произошло обрушение дорожного полотна. Авария случилась из-за прорыва трубопровода во время ремонтных работ. Одна машина уже пострадала - она частично ушла под землю и была подтоплена водой. Автомобиль доставали с помощью специальных тросов. Сейчас на месте устраняют последствия обрушения, а водителей просят выбирать для проезда альтернативные маршруты.

- Уважаемые водители и пешеходы! В связи с порывом горячей воды на улице Гайдара в районе дома 14 образовался провал проезжей части. В настоящий момент на данном участке проводятся мероприятия по устранению последствий порыва. Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны, по возможности выбирайте альтернативный маршрут для движения, - сообщили в Госавтоинспекции города Хабаровска.

Ситуацией заинтересовалось хабаровское отделение Общероссийского народного фронта. Представители готовят обращение в мэрию города.

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