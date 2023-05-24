Два мотоциклиста пострадали в ДТП в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

В Хабаровске 24 мая произошли две аварии с мотоциклистами. Оба водителя двухколесного транспорта получили в них травмы.

Дорожно-транспортные происшествия случились на улицах Ленина и Некрасова. В обоих случаях водители ехали на мотоциклах Kawasaki.

- В настоящее время они находятся на обследовании в медицинском учреждении, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

Сейчас на месте работают полицейские. Им предстоит выяснить причины и подробности случившихся аварий. Участникам дорожного движения инспекторы напоминают, что нужно быть внимательными и не нарушать правила.

Напомним, на перекрестке Суворова и Сунгарийской в Хабаровске утром 24 мая произошла страшная авария, в которой едва не погибли люди. Сильно столкнулись грузовик и легковушка. От удара иномарка перевернулась, а большегруз влетел в столб. Несколько человек получили в ней серьезные травмы. Сейчас им помогают врачи.

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