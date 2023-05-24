Проблемы с шасси обнаружились у самолета в Хабаровске Фото: Аврора
В аэропорту Хабаровска над взлетной полосой утром 24 мая летал самолет. Оказалось, о пробном полете попросил экипаж воздушного судна - специалисты обнаружили проблемы с выпуском передней стойки.
Примерно в 8:22 самолет DHC-8 начал проверочный полет над взлетно-посадочной полосой. За ним со своего рабочего места следил диспетчер. Он заметил, что проблем с выпуском шасси нет, и сообщил об этом экипажу.
Самолет благополучно приземлился спустя 13 минут после взлета. Это было воздушное судно Bombardier DHC-8-Q400Ю, выполняющее рейс Хабаровск - Оха. Принадлежит борт авиакомпании «Аврора».
Напомним, в гидрометцентре Хабаровска жителей предупредили о сильном ветре, который ожидается в регионе 25 мая. При этом на улице будет тепло и солнечно, даже ночью. В темное время суток температура будет держаться на уровне 16 градусов.
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