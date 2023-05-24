Пожар в женском монастыре потушили в Магадане Фото: МЧС Магаданской области

В Магадане 24 мая произошел пожар в женском монастыре на улице Арманской. Возгорание случилось в пристройке, в помещении, где пекут хлеб. Огонь увидели служители храма и вызвали спасателей.

- Огнеборцы пожарно-спасательной части № 2 прибыли к месту происшествия через шесть минут. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован, никто не пострадал, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Помещение храма тоже не повреждено. «Пострадали» лишь изоляция проводов и несколько упаковок с мукой. Огонь распространился на площади два квадратных метра. Причину пожара выясняют дознаватели. Они предполагают, что возгорание могло произойти из-за аварийной работы электросети.

Другой пожар случился вечером 24 мая в Хабаровске. Загорелось здание ДВЖД. Сотрудников пришлось эвакуировать, на месте дежурила карета скорой помощи.

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