У здания дежурила скорая: сотрудников управления ДВЖД в Хабаровске эвакуировали из-за пожара

В здании вспыхнула проводка, возгорание быстро ликвидировали Фото: телеграм-канал ХабСити

Рабочий процесс в здании управления Дальневосточной железной дороги был прерван из-за чрезвычайного происшествия. Днем 24 мая на первом этаже загорелась электропроводка. Людей быстро вывели на улицу, а на место приехали пожарные расчеты и, на всякий случай, кареты скорой помощи.

Как сообщили «КП» - Хабаровск» в самом управлении ДВЖД, задымление обнаружили в одном из технических помещений. Причины возгорания выясняются.

- 24 мая 2023 года в 16:45 (время местное) в здании управления ДВЖД в Хабаровске сработала пожарная сигнализация. В одном из технических помещений было обнаружено задымление. Проведена эвакуация персонала, на месте работали пожарные расчеты МЧС, - прокомментировали в управлении.

210 человек покинули свои рабочие места и вышли на улицу Фото: телеграм-канал ХабСити

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пожарные обнаружили горящую проводку на первом этаже и сразу же приступили к ликвидации.

- В 17:05 пожар был локализован, а в 17:32 полностью ликвидирован на площади пяти квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 210 человек, - сообщили в МЧС.

Кадры с места происшествия разошлись в Сети. На снимках видно, что сотрудники управления покинули здание и ждали на улице, пока работу делали пожарные. В краевом МЧС редакции сообщили, что люди вышли из помещения в связи с задымлением.

На этом происшествии работали четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Как отметили в управлении, инцидент никак не повлиял на работу поездов. Составы отправляются и прибывают по расписанию, ЧП на работу никак не повлияло. Теперь причину, почему в здании вдруг вспыхнула проводка, будут выяснять специалисты Госпожнадзора.

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