Сухая трава горит на левом берегу в Хабаровске Фото:@newskhv Фото: Социальные сети

В Хабаровске произошел еще один пожар на левом берегу Амура. Поздним вечером 24 мая загорелась сухая трава. Из-за сильного порывистого ветра пламя быстро распространилось на десятки квадратных метров. Погодные условия могут сильно усложнить работу спасателям.

Не исключено, что причиной возгорания стал намеренный поджог или неосторожное обращение с огнем. В МЧС ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, 24 мая в Хабаровске произошел еще один пожар. В здании, где находится управление ДВЖД на Муравьева-Амурского, загорелась электропроводка. До прибытия расчетов из помещения самостоятельно эвакуировались около 200 человек. Пожарным понадобилось чуть меньше часа на полную ликвидацию огня.

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