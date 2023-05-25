Военных в зоне СВО посетил митрополит Хабаровский Фото: Хабаровская епархия

В зоне спецоперации побывал митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Он приехал туда, чтобы поддержать военнослужащих и передать им гуманитарный груз, деньги на который собрали прихожане.

- В поездке владыку сопровождал клирик епархии, военный священник, настоятель воинского храма великомученика Димитрия Солунского иерей Сергий Усков, - рассказали в Хабаровской епархии.

Митрополит совершил молебен и поблагодарил солдат за службу. Особое внимание он уделил важности молитвы и веры в Бога, потому что только с ними можно победить. Каждому военному передали иконы, молитвословы и пояски с молитвами. У всех была возможность поговорить с Артемием, который благословил их на службу.

Ранее в Хабаровске мэр города поздравил пограничников с профессиональным праздником. Мероприятие прошло в Городском дворце культуры.

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