Житель Магадана пробрался в чужую квартиру и ограбил ее Фото: МВД Магадана

На Колыме полицейские поймали раннее судимого 33-летнего мужчину. Сейчас он подозревается в краже с проникновением в квартиру.

В УМВД рассказали, что он находился в доме на Набережной реки Магаданки, когда увидел, что дверь в одну из квартир открыта. Недолго думая, он решил воспользоваться этим и зашел в гости, пока никого не было дома.

- Он незаконно проник в квартиру через незапертую дверь и похитил оттуда мобильный телефон. Сумма ущерба – 13 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Против него завели уголовное дело за кражу с проникновением в жилище. За это преступление грозит до шести лет колонии.

Ранее в Еврейской автономной области поймали женщину, которая украла велосипед. На нее даже распространили ориентировку на подозреваемую - ею оказалась хабаровчанка.

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