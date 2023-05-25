В составе растительного масла нашли нарушения в Хабаровске Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

В лаборатории «Хабаровского референтного центра Россельхознадзора» проверили партию растительного масла. Исследование было необходимо для декларирования продукции по ГОСТ.

- Оказалось, что рафинированное соевое масло высшего сорта, привезенное из Амурской области, не соответствует показателям жирно-кислотного состава. Это один из показателей, который позволяет установить подлинность продукта и сравнить его с аналогами, - рассказали в «Хабаровском референтном центре Россельхознадзора».

Объем проверенной партии составил 3 260 бутылок масла. Его произвели в 2022 году. Информацию о результатах исследования передали заказчику.

Ранее специалисты хабаровской лаборатории Россельхознадзора обнаружили зараженную микротоксином сою. Опасный афлатоксин B1 может говорить о том, что зерно неправильно хранили, из-за чего произошло его заражение плесенью.

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