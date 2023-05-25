Контролеры торгового зала обокрали посетительницу в Магадане Фото: Даниил ОПАРИН

В Магадане осудили контролеров торгового зала за кражу. Они украли деньги из сумки посетительницы.

В сентябре прошлого года в одном из магазинов женщина оставила сумку. Это заметил контролер, но, вместо того, чтобы найти хозяйку, решил обследовать находку.

- Обнаружив в ней 80 тысяч рублей, злоумышленник предложил своему коллеге совершить кражу. Они поделили деньги поровну, а сумку выбросили в мусорный контейнер, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Полицейские забрали у них деньги и вернули хозяйке. Нерадивым сотрудникам назначены исправительные работы: одному полгода, второму – семь месяцев, в зависимости от роли. 10 процентов от заработка они будут отдавать государству.

Напомним, в Хабаровском крае мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона рублей через сайт с бесплатными объявлениями.

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