Прокуратура заинтересовалась массовым отключением воды в Биробиджане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Биробиджане 24 мая в 10 утра отключили Центральный тепловой пункт от света. Это привело к тому, что из-за остановки оборудования без воды остались 16 многоквартирных домов по улице Шолом-Алейхема.

Информация заинтересовала прокуратуру города.

- По данному факту прокурор области Заурбек Джанхотов поручил организовать проверку и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Надзорный орган проверит работу сетевой и ресурсоснабжающих компаний, особенно на предмет соблюдения закона. Если будут нарушения, то ведомство примет меры.

Это не единственное отключение воды в городе. Ранее из-за аварии без горячего водоснабжения остались десятки домов. Отключение произошло 25 мая. Причиной стал порыв трубы. Специалисты пообещали вернуть людям возможность принимать горячую ванну только на следующий день.

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